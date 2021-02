Colpo dei ladri in concessionaria, rubata una Giulietta quadrifoglio

Esattamente una settimana fa, nella notte dell'11 febbraio, una banda di malviventi aveva tentato un colpo ai danni della concessionaria "Barisan" di Pieve di Soligo, in via Quartier del Piave. Il blitz fortunatamente fallì per lo scattare del sistema d'allarme che costrinse i ladri a fuggire a piedi e a dileguarsi poi a piedi. Nella notte scorsa, quella tra il 17 e il 18 febbraio, ecco un nuovo colpo, questa volta però riuscito. Ignoti, sembrerebbe un gruppo composto da tre uomini, sono penetrati all'interno del piazzale e qui sono riusciti a scassinare una Alfa Giulietta quadrifoglio rossa (valore di circa 23mila euro) con cui sono riusciti a dileguarsi, aprendo il cancello principale e facendo perdere le proprie tracce. L'auto, targata FF358WS, si è diretta verso Sernaglia della Battaglia: si ipotizza il furto su commissione. Anche questa volta l'incursione dei ladri è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza (vedi video) ma stavolta i malviventi sono riusciti ad eludere l'allarme e a portare a termine il piano. Sull'episodio indagano i carabinieri.