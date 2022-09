Era un punto di riferimento per i disabili e le associazioni, addio a Cristina Giandon

Per trent'anni ha lavorato come assistente sociale e coordinatrice del servizio alla disabilità del distretto di Pieve di Soligo dell’azienda sanitaria Ulss2. Grave lutto a Pieve di Soligo per la scomparsa improvvisa di Cristina Giandon, mancata improvvisamente, domenica scorsa, 25 settembre, all'età di 57 anni. In queste ore la piangono la sua famiglia, il marito Sandro e i figli Ruben e Piero, i colleghi, gli amici e i tanti pazienti che ne hanno apprezzato le rare doti umane. Il sue funerale sarà celebrato il 29 settembre alle 15 presso la chiesa parrocchiale di San Pio X a Conegliano.

«Cristina Giandon è stata il punto di riferimento del servizio disabilità del Distretto Pieve di Soligo fin dal momento della sua costituzione, alla fine degli anni novanta» ha commentato il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi «La sua competenza e la sua umanità hanno contribuito a far crescere il servizio e a organizzare le risposte migliori per i bisogni delle persone con disabilità. E' sempre stata un punto di riferimento per le famiglie e per i colleghi. Come professionista ha creduto nell'evoluzione delle risorse legislative, curando l’avvio del progetto tutele legali e del progetto amministratore di sostegno. Al contempo, grazie alla sua profonda umanità, si è sempre accostata con grande attenzione e rispetto ai bisogni delle persone».

«Siamo tutti increduli ed addolorati per la prematura scomparsa dell'Assistente Sociale dr.ssa Cristina Giandon» così su Facebook l'associazione Anffas Sinistra Piave «Una colonna storica dei servizi della disabilità, una professionista sempre presente e attenta, rigorosa ma umana. Ci mancherà moltissimo anche perché era unica! In queste ore si susseguono i messaggi di sconcerto e di dispiacere, unitamente ad un fiume di condoglianze per la famiglia. Troppo presto Cristina per volare via, ma almeno guardaci da lassù».

«Con profondo dolore abbiamo appreso la triste notizia della scomparsa prematura di Cristina Giandon, preziosa Assistente Sociale Ulss2 con cui abbiamo condiviso in questi anni tanti progetti e percorsi a favore del mondo autismo. Partecipiamo commossi al lutto ed esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia»: così invece la Fondazione "Oltre al labirinto".