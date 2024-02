Raid sulle auto in sosta, il ladro seriale è un 24enne

Avrebbe messo a segno numerosi furti sulle auto in sosta nel centro di Pieve di Soligo durante gli scorsi week end e finora era sempre riuscito a farla franca: i carabinieri sono riusciti finalmente a bloccare e denunciare il responsabile dei raid, un 24enne già ben conosciuto dalle forze dell'ordine. Ad essere fatale al "topo d'auto" è stata la testimonianza di un residente domenica scorsa, verso l'ora di pranzo, ha notato il giovane che si è intrufolato nell'abitacolo della sua auto, parcheggiata in strada e ha chiamato il 112. Il proprietario dei veicolo ha visto il 24enne mentre armeggiava nel vano portaoggetti del suo mezzo e il ladruncolo, vistosi scoperto, si è dato alla fuga, fortunatamente senza riuscire a prendere nulla. A intercettare poco dopo il fuggitivo, sempre nel centro di Pieve di Soligo, è stata una pattuglia di carabinieri (allertati dalla centrale operativa dell'Arma) che ha bloccato il giovane e lo ha accompagnato in caserma. Si tratta di un 24enne, già noto alle forze dell'ordine, che i militari dell'Arma sostengono essere il presunto autore di un paio di furti su autovetture avvenuti tra la sera di sabato e la mattina delle scorse domeniche sempre a Pieve di Soligo. Per il giovane, intanto, è scattata una denuncia per tentato furto aggravato.