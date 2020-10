Sfugge ai carabinieri dopo un furto, ladro identificato e denunciato

I carabinieri della Stazione di Pieve di Soligo hanno denunciato per furto, porto abusivo di oggetti atti a offendere e resistenza a pubblico ufficiale un cittadino marocchino 21enne, con precedenti alle spalle che nella notte fra il 14 e il 15 ottobre scorsi si è sottratto, opponendo resistenza, ad un controllo dei militari dell'Arma. Rintracciato successivamente, lo straniero è stato trovato in possesso di una bicicletta e due carte carburante rubate dall'abitazione di una 36enne del posto e di quattro coltelli asportati dall'abitazione di un 63enne del posto. I carabinieri non sono comunque ricorsi a cure mediche. La refurtiva sarà restituita ai proprietari.

