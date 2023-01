Male incurabile, segretaria aziendale si spegne a 54 anni

Si svolgeranno oggi, 2 gennaio, alle ore 15, nella chiesa di Barbisano a Pieve di Soligo, i funerali di Mariarita Callegari, mancata all'età di 54 anni nella giornata del 30 dicembre scorso. "Rita", come tutti la chiamavano e la ricordano, lavorava come segretaria d'azienda (era dipendente di un'agenzia specializzata in pratiche amministrative nel settore immobiliare) e aveva scoperto di essere malata un anno fa. La lunga battaglia contro un tumore è stata costellata da operazioni chirurgiche e ricoveri negli ospedali di Treviso, Conegliano e Vittorio Veneto. Mariarita, diplomata in un istituto di Conegliano, si è spenta nella sua abitazione, circondata dall'affetto dei suoi cari: lascia il marito Bruno Gmeiner, il figlio Davide e il fratello Paolo oltre a molti tra amici, colleghi e conoscenti.