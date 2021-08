Lutto a Pieve di Soligo: mamma Monia si è spenta a 46 anni

E' un'intera comunità in lutto, in queste ore, quella di Pieve di Soligo. Nella giornata di ieri, infatti, è improvvisamente venuta a mancare Monia Pederiva, mamma 46enne e dipendente all’Atelier Dama Abbigliamento in piazza Vittorio Emanuele II. A portarla via alla vita da una terribile malattia scoperta solo alcuni mesi fa e che non le ha lasciato scampo. Monia lascia nel dolore i figli Andrea e Ylenia, la mamma Pia, i nipoti Chiara ed Antonio, il cognato Sandro e tanti amici che si sono subito stretti attorno alla famiglia in questo momento di dolore. I funerali avranno luogo lunedì 16 agosto alle ore 17 nella Chiesa Arcipretale di Sernaglia della Battaglia, mentre il Santo Rosario sarà recitato domenica alle ore 19.30. "Un ringraziamento particolare al Dott.Venier e a tutto il personale delle cure palliative per le amorose cure prestate alla cara Monia" fa sapere la famiglia.