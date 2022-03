Pensionato seviziato per una confezione di verdure surgelate, l'assassino di fronte al giudice

Oggi, lunedì 28 marzo, Mohamed Boumarouan, marocchino di 36 anni, in carcere dalla serata di venerdì per tentata rapina aggravata e omicidio preterintenzionale, comparirà di fronte al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Treviso per essere sottoposto all'interrogatorio di garanzia in cui dovrebbe essere convalidata l'attuale misura cautelare. Il cittadino marocchino, residente nella zona di Moriago della Battaglia, pregiudicato per furti e rapine e disoccupato, sarà assistitito da un avvocato del foro di Firenze, provincia dove già in passato si era reso protagonista di episodi di cronaca.

Sempre oggi la Procura di Treviso dovrà decidere la data dell'autopsia di Adriano Armelin, il pensionato di 83 anni, ex elettrauto, brutalmente seviziato dal nordafricano durante una rapina in casa in cui il malvivente è riuscito ad ottenere un sacchetto della spesa con una confezione di verdure surgelate e qualche merendina. Un "bottino" perso maldestramente uscendo da una finestra del primo piano e tentando poi di saltare da una tettoia nel giardino di un vicino di casa che ha poi fermato lo straniero, in attesa dell'arrivo dei carabinieri. Il pensionato, colpito ripetutamente alla testa, sbattuta contro il muro e colpita a bottigliate, e legato mani e piedi con una corda elastica, è stato trovato agonizzante attorno alle 20 di venerdì. E' proprio in quel mentre che lo straniero sarebbe stato costretto a fuggire, fallendo l'obiettivo.

Cosa cercava? Denaro, gioielli o altri valori. Forse una cassaforte? L'83enne, trovandosi a tu per tu in casa con il bandito, avrebbe forse tentato di ribellarsi, rifiutandosi di arrendersi al 36enne che potrebbe aver agito alterato da alcool o droghe. Il malvivente farebbe parte di una cricca di nordafricani che gravitano da tempo nella zona di Pieve, balordi, mine vaganti. E' tra questi stranieri che gli investigatori dell'Arma dei carabinieri cercano quello che potrebbe essere il basista, qualcuno che potrebbe aver indirizzato Mohamed Boumarouan a colpire proprio in casa di Armelin, vittima forse di un disegno criminale pianificato con attenzione e non di un blitz estemporaneo. Dalla visione delle telecamere di videosorveglianza della zona si auspica di riuscire a trovare risposte alle tante domande che accompagnano questa vicenda.