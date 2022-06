Precipita al decollo con il parapendio: trauma alla colonna vertebrale

Verso le 12.30 di venerdì 10 giugno l'elicottero di Treviso emergenza è intervenuto nella zona dei Prati di Borso, non distante dall'Osteria Campocroce, per un pilota di parapendio infortunatosi al momento del decollo.

M.M., 59 anni, di Rovigo, era ruzzolato su un ripido prato, riportando un sospetto trauma alla colonna vertebrale. Sbarcati in hovering nelle vicinanze, a 800 metri di quota, l'equipe medica e il tecnico di elisoccorso gli hanno prestato le prime cure. Imbarellato, l'uomo è stato verricellatio a bordo e trasportato all'ospedale di Treviso. Pronti in piazzola a Crespano per eventuale supporto tre tecnici del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa.