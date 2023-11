Precipita con il parapendio sui tornanti del Monte Grappa: 39enne ricoverata

Verso le 16.25 il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato allertato per intervenire in supporto dell'ambulanza del Suem di Pieve del Grappa e dell'elicottero di Treviso emergenza, poiché una pilota di parapendio era precipitata tra il 13esimo e il 14esimo tornante della strada provinciale Generale Giardino.

La 39enne tedesca è stata raggiunta dal personale sanitario che le ha prestato le prime cure per le possibili conseguenze riportate alla schiena nella caduta. Caricata in barella, l'infortunata è stata calata lungo il pendio fino alla strada sottostante, da dove l'ambulanza l'ha accompagnata a Semonzo, per trasferirla nell'eliambulanza in attesa e poi decollata in direzione dell'ospedale di Treviso.