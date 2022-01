Provoca un incidente e scappa: 55enne fermato dai carabinieri

I carabinieri di Conegliano sono riusciti a rintracciare il 55enne trevigiano che, nel pomeriggio di sabato 22 gennaio, alla guida della propria auto aveva imboccato una rotonda andando a schiantarsi contro una Fiat Panda guidata da un ragazzo di soli 18 anni.

Nell'impatto, avvenuto a Ponte di Piave, l'auto del 18enne era finita fuori strada e si era ribaltata. Invece di fermarsi a soccorrere il ragazzo, il 55enne si è allontanato in tutta fretta dal luogo dell'incidente. Il ragazzo è stato portato in ospedale dai sanitari del Suem 118: qui gli sono state diagnosticate lesioni fortunatamente non gravi. Per il pirata della strada, rintracciato dai militari dell'Arma poche ore dopo l'incidente, scatterà la segnalazione all'autorità giudiziaria per fuga in caso di incidente stradale con danni alle persone ed omissione di soccorso.