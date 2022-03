Gira per Vascon con una pistola finta: 50enne denunciato

Venerdì 4 marzo, verso le 16.30, a Vascon di Carbonera, due passanti si sono accorti che un uomo di 50 anni con precedenti di polizia si stava aggirando in paese, visibilmente agitato, con una pistola giocattolo priva di tappo rosso. Un'arma molto simile alla Beretta dei carabinieri. Nelle vicinanze dell'uomo c'erano un'osteria e la scuola elementare. In pochi minuti i militari dell'Arma sono intervenuti sul posto fermando il 50enne. L'uomo è stato denunciato per procurato allarme e porto abusivo di oggetti atti a offendere.