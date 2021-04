Video su Instagram con la pistola finta, 20enne denunciato

Nei guai un operaio senza precedenti. Numerose segnalazioni ai carabinieri di Vedelago che hanno provveduto a sequestrare l'arma finta, esibita dal giovane mentre era in compagnia di alcuni amici, in aperta campagna

Ha pubblicato su Instagram un video in cui mostrava una pistola. Una bravata costata cara ad un 20enne di Castelfranco Veneto, denunciato dai carabinieri della stazione di Vedelago per il reato porto di oggetti atti ad offendere. Il giovane, sottoposto a perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso della riproduzione di una pistola semiautomatica, priva di tappo rosso, esibita dal giovane in un video postato e diffuso sul suo profilo del noto social network, che lo ritraeva insieme ad altri coetanei in un'area rurale. I Carabinieri sono venuti a conoscenza del filmato, dalle segnalazioni di alcuni cittadini della zona, comprensibilmente preoccupati della disponibilità dell'arma da parte del giovane, anche perché del tutto simile ad una pistola vera.