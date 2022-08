Pistola rubata e carica nascosta in casa: 25enne arrestato

Due giovani di origini albanesi sono finiti nei guai dopo aver provato a fuggire in auto ad un controllo dei carabinieri. Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato 6 e domenica 7 agosto a Badoere, frazione di Morgano.

I due ragazzi erano a bordo di un'Audi quando si sono accorti della presenza dei carabinieri, impegnati in una serie di controlli stradali. I due hanno cercato maldestramente di fare un'inversione a U, tentando la fuga ma i militari dell'Arma, insospettiti, hanno iniziato a seguirli intimandogli di fermarsi. Alla guida del mezzo c'era il ragazzo di 23 anni, senza patente. Sul sedile del passeggero era seduto il proprietario dell'auto. Controllando l'abitacolo dell'Audi i carabinieri della stazione di Castelfranco Veneto hanno trovato un paio di dosi di cocaina nascoste tra i sedili. Il controllo è continuato nella casa del 25enne albanese, proprietario dell'Audi e residente nella Marca. All'interno dell'abitazione i carabinieri hanno scoperto, nascosta tra i vestiti di un armadio, una pistola semiautomatica calibro 9x21 marca Para-Ordnance che è risultata rubata nel 2018 da una casa di Ponte dell'Olio, in provincia di Piacenza. L'arma rubata era pronta all'uso, nel caricatore c'erano ben 15 colpi. Per il 25enne è scattato l'arresto in flagrante: le accuse contro di lui sono: ricettazione e detenzione abusiva di armi.