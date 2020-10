Pistola scacciacani acquistata sul web, 56enne denunciato

I carabinieri della Tenenza di Oderzo hanno denunciato un 56enne del posto che è stato trovato in possesso, presso la propria abitazione, di una pistola scacciacani, calibro 9, di fabbricazione turca modificata e completa di 14 colpi. Secondo quanto accertato dai militari la pistola illegalmente detenuta era stata acquistata dall'uomo su Internet. A scopo cautelativo al 56enne sono state ritirate dai militari anche un altro paio di pistole regolarmente detenute. Accertamenti sono in corso per risalire al canale di rifornimento delle armi.

Nei giorni scorsi i militari della stazione di Paese hanno eseguito un'ordinanza di espiazione per una pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emessa da corte d'appello Venezia a carico di un 72enne, per reati riguardanti sostanze stupefacenti, commessi nel trevigiano una decina di anni fa.