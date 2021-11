Ubriaco al bar della stazione, aggredisce gli agenti: arrestato

Un arrestato, 16 indagati, 1.837 persone controllate, 217 pattuglie in stazione, 12 servizi antiborseggio, 13 treni presenziati e 25 servizi di pattuglia lungo le tratte ferroviarie di competenza: è il bilancio dell'attività della Polfer Veneto nell’ultima settimana.

In stazione a Conegliano gli agenti hanno arrestato un 41enne per resistenza, violenza, lesioni, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Al bar della stazione l'uomo, in evidente stato di ubriachezza, aveva iniziato a disturbare i clienti che hanno subito dato l'allarme alle forze dell'ordine. Alla vista degli agenti, il 41enne li ha insultati e minacciati per poi scagliarsi contro di loro, spintonandoli con forza. Bloccato, è stato accompagnato negli uffici della polfer, con il supporto della polizia locale. Nell'aggressione uno dei poliziotti ha riportato ferite al polso e al ginocchio.

A Padova, invece, gli agenti hanno salvato una donna di 44 anni, intenzionata a togliersi la vita in stazione. Gli operatori della Polfer di Castelfranco Veneto hanno allertato i colleghi dopo aver ricevuto una segnalazione sulla donna che era uscita di casa dopo aver pubblicato sui social le sue intenzioni suicide. I poliziotti, come da prassi, hanno monitorato tutti i treni in arrivo e sono riusciti così a individuare la 44enne, avvicinandola con cautela e accompagnandola negli uffici della Polfer in attesa di essere affidata alle cure del personale sanitario. Lo scorso 9 novembre, infine, si è svolta la decima operazione “Oro Rosso”, disposta a livello nazionale dalla Polfer. Un’ attività di controllo lungo le linee ferroviarie per contrastare gli episodi di furti di rame in am bito ferroviario, nonché per verificare l ’osservan za della norm ativa am bientale sullo sm altim ento dei rifiu ti particolari. Una decina i depositi di rottami ispezionati dagli operatori del Compartimento, che hanno effettuato un attento esame di tutti i materiali in giacenza.