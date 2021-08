Operazione "Oro Rosso": controlli della Polfer contro i furti di rame

Dieci indagati, 1.786 persone controllate, 202 servizi di vigilanza nelle stazioni (comprensivi di nove servizi specifici antiborseggio in abiti civili); 17 treni presenziati e 27 pattugliamenti lungo linea: è questo il bilancio dell’attività svolta dal personale della Polfer Veneto nella pima settimana di agosto.

Nella settimana appena trascorsa è stata effettuata dalla Polfer anche l'operazione “Oro Rosso”, periodicamente disposta su scala nazionale per monitorare e contrastare i furti di rame in ambito ferroviario, oltre che per verificare l’osservanza della normativa ambientale sullo smaltimento dei rifiuti particolari. Undici sono state le ispezioni eseguite ai depositi di rottami, dove è stato effettuato un attento esame di tutti i materiali in giacenza, analizzandone la provenienza e la tipologia, e si è proceduto al controllo delle persone in loco, 15 complessivamente. L'operazione ha visto impegnati 19 agenti della Polfer e si è protratta per l’intera giornata di martedì 3 agosto, interessando numerose località dell’ambito territoriale di competenza.