Minacce e disordini in corriera: tre giovani allontanati da Conegliano

Pomeriggio di controlli, venerdì 29 aprile, a Conegliano: gli agenti della Questura, insieme a quattro pattuglie del reparto Prevenzione crimine e all'Unità cinofila di Padova, si sono concentrati nella zona di piazzale Aldo Moro, davanti alla stazione dei treni, e in stazione delle corriere (piazzale Fratelli Zoppas). In totale sono state 65 le persone identificate, di cui 18 già note alle forze dell'ordine per precedenti di polizia. Tre giovani sono stati sanzionati con altrettanti ordini di allontanamento da Conegliano per i disordini provocati nelle scorse settimane a bordo delle corriere Mom. I tre fermati sono accusati di aver preso a pugni le corriere per impedirne la partenza e aver tentato di salire a bordo senza biglietto, minacciando i conducenti.

Altri cinque ragazzi, invece, sono stati segnalati alla Prefettura per possesso di hashish e marijuana. Otto le misure di prevenzione ad altrettanti pregiudicati. Un cittadino nigeriano, infine, è stato denunciato per violazione della normativa sull'immigrazione. I controlli della polizia a Conegliano continueranno anche nei prossimi fine settimana. L'attività rientra in una più ampia operazione avviata a inizio 2022 e che finora ha portato alla denuncia di 46 pregiudicati per reati contro la persona e il patrimonio e di due giovani per porto abusivo di armi.