Alla guida con un tasso alcolemico 5 volte superiore ai limiti: stangato un 38enne

Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale Postumia Romana usa sempre più le nuove tecnologie per intercettare conducenti e mezzi che possano costituire un pericolo per gli altri utenti della strada. Nell’ambito dei controlli serali, sabato scorso alle 19.30 la pattuglia che da poco aveva iniziato il servizio notturno ha fermato un furgone per un controllo. Il conducente, un 38enne di nazionalità indiana residente in provincia e in Italia dal 2016, è stato sottoposto all’alcol test ed è risultato che fosse alla guida con un tasso alcolemico 5 volte superiore al consentito. Gli è stata quindi ritirata la patente ed è stato denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza. Inoltre, il furgone, di proprietà di una terza persona, è stato fermato perché sprovvisto della revisione periodica.