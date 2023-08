Passo indietro di Amazon: non apre il deposito a Treviso e lo mette in vendita

Amazon ha comunicato ufficialmente all'amministrazione comunale di Treviso l'intenzione di rinunciare a quello che sarebbe dovuto diventare il nuovo deposito nell'ex area Scardellato: il polo, mai operativo, non sarà aperto e il colosso dell'e-commerce cerca acquirenti.

Come riporta il Gazzettino di Treviso, i vertici dell'azienda hanno incontrato nelle scorse settimane il sindaco, Mario Conte, al quale hanno annunciato il passo indietro. A quanto si apprende, Amazon avrebbe deciso di cambiare la propria strategia: stop ai "mini poli" proliferati nel periodo pandemico, con un'apertura, invece, a nuovi depositi di grandi dimensioni, come quello previsto a Roncade.

La notizia era nell'aria. Gli interventi per la realizzazione del centro di smistamento erano già terminati dal 2021, ma nonostante tutto il polo nel corso dei mesi è rimasto serrato. Ora da Ca' Sugana hanno dato l'assenso per la vendita dell'area, purché a subentrare sia un'azienda che si occupi di logistica, che dovrà mantenere gli accordi precedentemente stipulati tra Comune e Amazon: i mezzi pesanti dovranno circolare la notte e i veicoli utilizzati dovranno essere elettrici o comunque a basso impatto per l'ambiente.