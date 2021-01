Malore improvviso in casa, devono intervenire i vigili del fuoco

Intorno alle 11.30 di domenica, in via Zoppette a Vidor, la squadra dei vigili del fuoco di Montebelluna, con l'ausilio dell'autoscala, ha soccorso una persona che aveva avuto un malore in casa, in un appartamento al secondo piano. Una volta portata a terra in sicurezza, trasportandolo all'esterno attraverso una finestra di casa a causa di una scala a chiocciola interna che complicava i soccorsi, la vittima del malore è stata poi consegnata alle cure del Suem 118 per il trasporto in ospedale.

