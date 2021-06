Ponte degli Alpini vandalizzato, i responsabili sono sei giovani trevigiani

Avevano imbrattato le balaustre con pennarelli indelebili tracciando dei “tag”. Sebastiano Favero, presidente dell'associazione nazionale Alpini: «Non si può, perciò, non essere sdegnati ed al tempo stesso rammaricati nel constatare una volta di più come in una parte, purtroppo non irrilevante, dei nostri giovani si registri una perdita dei valori fondamentali del vivere civile»

Sarebbero sei giovani trevigiani, quattro ragazzi e due ragazze, gli autori degli atti vandalici commessi nel corso dello scorso week end ai danni del ponte degli Alpini di Bassano del Grappa. E' stata la stessa sindaca di Bassano del Grappa, Elena Pavan, a comunicare la notizia. Sembra che uno dei ragazzi, un 19enne, abbia già confessato il gesto, commesso a pochi giorni dalla riapertura della struttura. Nel frattempo le telecamere di videosorveglianza visionate dalla polizia locale avevano già permesso di identificare buona parte degli autori.

«L’Associazione Nazionale Alpini esprime sdegno e rammarico per il gesto compiuto domenica notte da un gruppetto di giovani ai danni del Ponte degli Alpini, a Bassano del Grappa -ha commentato Sebastiano Favero, presidente dell'Associazione Nazionale Alpini- Incuranti dello sforzo compiuto per restituire allo splendore il bellissimo e simbolico ponte, da pochi giorni restituito ai bassanesi ed all’Italia intera, questi scriteriati hanno infatti imbrattato le balaustre con pennarelli indelebili tracciando dei “tag”, sorta di scritte prive di qualunque significato se non quello spregiativo e praticando alcune incisioni con un coltellino. Non si può, perciò, non essere sdegnati ed al tempo stesso rammaricati nel constatare una volta di più come in una parte, purtroppo non irrilevante, dei nostri giovani si registri una perdita dei valori fondamentali del vivere civile, unita ad un impoverimento culturale che coinvolge tutti, famiglie, scuola e società».