Brucia i vestiti della ex sul barbecue, 46enne indagato per stalking

Ha acceso il barbecue e scaldato bene le braci: sopra la griglia, però, non ha messo carne e verdure da cucinare ma l'intero guardaroba della ex compagna. Non contento, ha ripreso tutta la scena in un video, mandandolo alla donna.

E' solo l'ultimo dei "dispetti" che facevano in realtà parte di una campagna persecutoria per cui un 46enne di San Biagio di Callalta è finito per essere indagato dalla Procura di Treviso con l'accusa di stalking. L'uomo, difeso dall'avvocato Mario Nordio, tre giorni fa è stato raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa. Venerdì 12 novembre, è comparso davanti al gip di Treviso per l'interrogatorio di garanzia in cui si è però avvalso della facoltà di non rispondere.

La vicenda risale ai primi giorni di agosto del 2021 e si è svolta a Levada di Ponte di Piave, dove il 46enne viveva insieme alla compagna, da cui aveva avuto anche un figlio, nato nell'ottobre del 2020. A causa dei comportamenti dell'uomo, che erano diventati particolarmente sopraffatori, la compagna avrebbe deciso di lasciare la casa dove viveva la coppia, per stabilirsi dai genitori a Oderzo. Lui, che ha dei precedenti penali e sarebbe un consumatore abituale di alcol, non l'ha presa bene. Ed ha iniziato a pedinarla, fare appostamenti sotto casa e all'ospedale di Oderzo (dove la donna lavora) e soprattutto minacciare lei e la famiglia, sia di persona che al telefono. Avrebbe anche messo le mani addosso al fratello dell'ex compagna, colpito con un violentissimo pugno al braccio che tanto che il malcapitato si è dovuto recare al pronto soccorso. Il 24 agosto il fatto più eclatante: acceso il barbecue avrebbe bruciato tutti i vestiti della ex, riprendendo la scena con il telefonino per poi inviare il video alla donna, accompagnandolo con frasi denigratorie.