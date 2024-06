Debiti, ipoteche e pignoramenti: ecco perchè Enzo Lorenzon voleva la morte dell'ex moglie

Enzo Lorenzon sarebbe stato, economicamente parlando, alla "canna del gas". Ecco perché avrebbe pianificato l'omicidio della moglie, da cui si era legalmente separato, dando incarico ad una improvvisata banda di dominicani. I caraibici non erano tra le sue conoscenze ma avrebbero fatto parte della cerchia di amici e parenti della sua convivente, che però non avrebbe saputo nulla delle intenzioni dell'anziano imprenditore di Ponte di Piave.

Lorenzon, gravato dai debiti, aveva all'orizzonte il termine del contratto di fondo rustico. Circa 54mila euro che servivano al pagamento di un mutuo fondario acceso due anni fa. I 120mila euro all'anno che Lorenzon doveva a Margherita Ceschin in forza di quanto deciso dal giudice in sede di separazione, la prospettiva di dover tirare fuori ancora più soldi una volta ratificato il divorzio e soprattutto l'ipoteca del valore di mezzo milione su terreni e immobili a Ormelle e Ponte di Piave che doveva fare da garanzia sull'assegno alla ex coniuge avrebbero rappresentato insomma una vera e propria boccata d'ossigeno. Così, un anno fa, avrebbe fatto scattare il piano. A Sergio Lorenzo e Jose Mateo Garcia (i due presunti esecutori materiali) Lorenzon avrebbe promesso un milione di euro e proprietà nella Repubblica Dominicana, un "gruzzolo" che con ogni probabilità i due assassini avrebbero dovuto spartire con Joel Lorenzo, il fratello di Sergio che la sera dell'omicidio avrebbe avuto il ruolo di palo, e Juan Maria Guzman e Kendy Maria Rodriguez, la fidanzata di Joel, entrambi intermediari. Una fortuna che però Lorenzon avrebbe saputo bene di non poter sborsare.

Il 27 luglio del 2021 Lorenzon accende un mutuo fondiario con una banca locale di Gorgo al Monticano per l'importo di 900 mila euro. A garanzia l'80enne avrebbe concesso una ipoteca del valore di un milione e 350mila euro che gravava sul vigneto che dava in affitto. L'importo, che avrebbe dovuto essere ripagato in 48 rate, era funzionale ad estinguere un debito personale con un altro istituto di credito. Ma per effetto dell'età avanzata - al tempo l'uomo aveva 78 anni - per l'erogazione serve un garante. Lorenzon convince così la figlia Francesca a figurare come co-obbligata, forse contando sui buoni rapporti che intratteneva con il marito di questa, un importante imprenditore. Ma ad un certo punto smette di pagare: il conto da cui avrebbero dovuto uscire i soldi è lo stesso utilizzato per il contratti di locazione del vigneto e nei confronti della figlia Francesca scatta quindi la procedura di recupero coattivo. La donna viene segnalata alla centrale del rischio, trovandosi tagliata fuori da ogni canale di credito bancario.

Successivamente al suo coinvolgimento nel delitto della Ceschin l'80enne subisce un altro pignoramento immobiliare da parte di un avvocato che aggredisce terreni a Ponte di Piave. Si tratta di un decreto ingiuntivo esecutivo per prestazioni professionali non retribuite, riguardanti la causa civile di separazione. Poi, qualche giorno dopo, effettua un cessione del credito relativa al ricavato dell'affitto di un vigneto, ancora a un altro avvocato.

Nel gennaio scorso, infine, nei confronti di Enzo Lorenzon la famiglia della figlia Francesca presenta un ricorso che mira ad ottenere il sequestro conservativo dei beni, per un valore approssimato di un milione e mezzo di euro. L'atto è finalizzato a preservare le proprietà dell'imprenditore in vista di un possibile risarcimento alla parte civile.

Nel biglietto intercettato l'estate scorsa dagli inquirenti, scritto da Sergio Lorenzo e che doveva arrivare al Lorenzon, il dominicano ricorda tra le altre cose che l'anziano si "era impegnato" a pagare l'onorario dell'avvocato di uno dei presunti killer. Peccato che forse non abbia neppure di che saldare il suo.