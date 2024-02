Delitto Ceschin, l'ex marito esce dal carcere e va ai domiciliari

Enzo Lorenzon, il 79enne ex marito di Margherita Ceschin, la 72 anni di Conegliano trovata assassinata il 24 giugno scorso nella sua casa di via XXVIII Aprile, è uscito dal carcere. L'uomo, accusato di essere il mandante dell'omicidio dell'anziana – all'origine del gesto vi sarebbe stata una profonda acrimonia dettata da ragioni economiche - è dal pomeriggio di oggi 6 febbraio in una residenza per anziani. Il giudice per le indagini preliminari Marco Biagetti (lo stesso che aveva firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere) lo ha infatti messo agli arresti domiciliari senza l'uso del braccialetto elettronico. Il gip ha riconosciuto la validità delle ragioni contenute nell'istanza presentata dal legale di Lorenzon, l'avvocato Fabio Crea, che aveva presentato la richiesta per la "liberazione" del suo assistito qualche giorno fa. Il giudice ha ritenuto sussistenti le ragioni sanitarie che suggerivano la scarcerazione del 79enne, alle prese con gravi scompensi cardiaci e con una forma di insufficienza renale.

«Ho ritenuto che fosse necessario e urgente presentare la domanda di arresti domiciliari considerate le esigenze di salute del mio cliente» ha detto oggi, 6 febbraio, il difensore. «Sin da quando è stato messo in carcere - ha proseguito Crea - avevamo indicato che il suo stato di salute fosse tale da suggerire una collocazione ai domiciliari. Probabilmente è stata decisiva la decisione del Procuratore generale della Cassazione che aveva chiesto l'annullamento con rinvio al Tribunale del Riesame di Venezia del provvedimento a carico di Lorenzon dal momento che non ci sarebbero le eccezionali esigenze cautelari che sono quelle necessarie affinché si possa provvedere alla carcerazione di una persona ultra 70enne».

Lorenzon attenderà quindi a casa sua la fissazione della nuova udienza del tribunale della libertà a cui sono state rinviate le ordinanze che hanno spedito dietro le sbarre anche il 38enne dominicano Sergio Lorenzo (difeso dall'avvocato Mauro Serpico) e il 41enne Juan Maria Guzman, accusati in concorso nel delitto Ceschin. Gli Ermellini, nell'annullare gli atti, hanno probabilmente preso in considerazione i decreti che avevano consentito le quattro intercettazioni telefoniche e quelle ambientali che avevano convinto i pubblici ministeri Michele Permunian e Anna Andreatta a decidere per le manette a carico dei tre. Si tratta delle conversazioni in cui Lorenzon si sarebbe lasciato scappare frasi del tipo "vietato parlare...indagati" lasciando intendere di sapere che lui e i presunti complici centroamericani erano finiti per essere attenzionati dagli inquirenti.

Davanti alla Suprema Corte Crea aveva argomentato che l'ordinanza del gip non fosse, al contrario della richiesta dei sostituti procuratori, pienamente motivata e si sarebbe limitata a riproporre le conclusioni dei pm e a fare riferimento alla notizia di reato del 25 giugno, in cui comunque non si farebbe menzione di un atto violento. Lo stesso giudice, tra l'altro, emise al tempo due atti uno 24 ore dopo l'altro - il primo venne annullato dal Riesame - senza che dalla Procura fosse arrivata una nuova richiesta.

Il risultato di tutto questo sarebbe che se la censura della Cassazione dovesse trovare conferma al Riesame (mancano comunque ancora le motivazioni del ricorso) quelle conversazioni intercettate dagli inquirenti non sarebbero utilizzabili. E Lorenzon, Lorenzo e Guzmann potrebbero tornare in libertà.