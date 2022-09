Aggressione al "Nolita", 27enne condannato a 4 anni di reclusione

Fu un pestaggio in piena regola quello di cui rimase vittima Massimiliano Chillon, "buttafuori" della discoteca "Nolita" di Ponte di Piave. Il 30enne, residente del luogo, rimase gravemente ferito al volto, riportando un trauma facciale, la rottura dell'osso mandibolare e la frattura di alcuni denti. I colpi, che gli sono stati sferrati da dietro gli hanno causato anche degli sfregi al viso che sono permanenti.

Per quei fatti, avvenuti la notte del 2 dicembre del 2018, oggi, 8 settembre, è arrivata una severa sentenza ai danni di Manuel Sarri, 27enne di Oderzo incensurato, uno dei responsabili (l'altro, E.S., 25enne di origine romena anche lui di Oderzo e con vari precedenti penali, aveva patteggiato un anno e 10 mesi) dell'aggressione. Sarri, che non era presente in aula al momento della lettura del dispositivo, è stato condannato in primo grado a 4 anni di reclusione per lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. L'uomo è stato inoltre interdetto dai pubblici uffici per 5 anni: il risarcimento dei danni dovrà essere deciso in un diverso procedimento civile ma intanto al giovane è stata imposta una provisionale in favore della parte offesa di 25 mila euro. Il pubblico ministero Michele Permunian aveva chiesto 4 anni e 5 mesi.

Quella sera Sarri ed E.S. erano stati respinti, poche ore prima del pestaggio, alle porte della discoteca proprio da Chillon. Nelle settimane precedenti uno dei due opitergini aveva causato infatti dei problemi nel locale, molestando i presenti e così il proprietario, molto preoccupato perché la situazione in loro presenza potesse degenerare, aveva ordinato ai buttafuori di non farlo più entrare al "Nolita".

Sarri, secondo quento emerso a dibattimento, colpì di Chllon anche utilizzando dei rami strappati da una pianta che si trovava lì vicino. Per lo sfortunato addetto alla sicurezza furono minuti di autentico terrore: venne preso a bastonate mentre, all'interno della discoteca, i clienti si barricarono all'interno in attesa dell'arrivo dei carabinieri.