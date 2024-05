Aggredisce e minaccia di morte due carabinieri, 37enne patteggia 4 mesi

Ha scelto di patteggiare M.P., il 37enne residente a Ponte di Piave che era comparso lo scorso 3 aprile davanti al giudice nel processo con il rito della direttissima in cui era accusato di resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo era stato arrestato alle prime ore del mattino dai carabinieri del Norm di Conegliano, intervenuti presso il pub "H Grill American Sandwich" di Ponte di Piave per sedare un rissa fra due avventori. Quattro mesi è l'ammontare della pena applicata oggi, 6 maggio, al 37enne che era difeso dall'avvocato Luigi Torrisi.

Secondo le indagini della Procura di Treviso M.P., quando da poco era passata la mezzanotte del 3 aprile, si stava violentemente spintonando con il rivale dentro al locale. All'arrivo dei militari dell'Arma il 37enne è fuggito per non farsi identificare. Nascosto sotto un furgone era stato individuato da un brigadiere ma aveva reagito prendendolo a calci, sfilandosi le manette di dosso, afferrando il cinturone del militare proferendo minacce di morte e poi storcendogli un dito. All'arrivo di un secondo carabiniere M.P. non avrebbe trovato di meglio che afferrare un avambraccio e morderlo. «Mi scuso per quello che ho fatto. Non ricordo nulla a causa della sbornia che mi ero preso» si era giustificato il 37enne.