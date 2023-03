Minaccia e aggredisce i passanti armato di coltello, 37enne bloccato dai carabinieri

Già un paio di giorni fa, in piazza a Ponte di Piave, dopo aver pesantemente minacciato un passante, gli aveva sottratto un pacchetto di sigarette. Nelle scorse ore lo stesso protagonista, un 37enne della zona, brandendo un coltello, avrebbe nuovamente chiesto insistentemente del denaro - minacciando stavolta le vittime con un coltello da cucina - dapprima all'avventore di un bar, quindi ad un pensionato che stava passeggiando in un parco pubblico. I carabinieri della locale stazione, allertati di quanto stava accadendo, hanno rintracciato l'uomo, recuperando e sequestrando anche il coltello utilizzato nelle circostanze narrate. Ora la posizione del 37enne è al vaglio dell'Autorità Giudiziaria con la provvisoria ipotesi di reato, a suo carico, di tentata rapina continuata e aggravata. Per il momento l'uomo risulta denunciato.