Precipita da un albero, 53enne trasportato d'urgenza al Ca' Foncello

Un 53enne, B.L., è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso in seguito ad un grave incidente avvenuto alle 12 di oggi, 31 dicembre, in un terreno agricolo di via Grave di sopra a Negrisia di Ponte di Piave. L'uomo, per cause in corso di accertamento, è caduto da un albero da un'altezza di circa cinque metri. Per soccorrere l'uomo sono dovuti intervenire medico e infermieri del Suem 118 che lo hanno trasportato in elicottero al nosocomio trevigiano. Il 53enne, sempre rimasto cosciente, ha riportato un forte trauma al torace. La prognosi è riservata.