Vetrina distrutta, concessionario moto saccheggiato dai ladri

Spaccata nella notte tra giovedì e venerdì da "Non solo moto", in via Jesolo a Ponte di Piave. Sparite cinque moto da cross, vario abbigliamento per il motociclistmo tra cui caschi e tute. Bottino di 30mila euro. Indagano i carabinieri