In fiamme magazzino della "Movi Moda", distrutti migliaia di capi di vestiario

Un incendio si è sviluppato nella mattinata di oggi, venerdì 23 settembre, poco dopo le 10.20, in via Levada a Ponte di Piave presso gli ex stabilimenti Stefanel, oggi magazzino dell'azienda Movi Moda Spa, di proprietà di Libra Holding.

Le fiamme si sono sviluppate, per cause in corso di accertamento, all’interno di capannone adibito a magazzino di stoccaggio del vestiario. In fiamme un'area di circa mille metri quadrati in un'area con una superficie complessiva di ben 9mila metri quadri. Al lavoro sette squadre dei vigili del fuoco di Treviso, con trenta operatori, e del comando di Pordenone, questi ultimi subito fatti rientrare. Il rogo è stato circoscritto e sono in corso le operazionid smassamento. Le cause dell'incendio saranno accertate in seguito e per ora sono avvolte nel mistero: si teme un corto circuito.

Sul posto una pattuglia dei carabinieri di Motta di Livenza e il comandante della stazione di Ponte di Piave oltre al sindaco di Ponte di Piave, Paola Roma. Precauzionalmente il primo cittadino, nella fase più acuta del rogo e in attesa di indicazioni dai tecnici, ha ordinato a scuole, casa di riposo e centro dei servizi di tenere porte e finestre chiuse e di non far uscire studenti, anziani e ospiti. Già attorno alle 11 la situazione è tornata sotto controllo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il comunicato dell'Ulss 2

In riferimento all’incendio sviluppatosi nella mattinata di oggi 23 settembre verso le ore 9.30 e domato alle ore 11 in un magazzino dell’ex Azienda Stefanel, in zona industriale a Ponte di Piave, si comunica che in attesa che ARPAV monitori la qualità dell’aria, è già stata data comunicazione nel corso dell’incendio alle scuole, alla Casa di Riposo ed alla Cooperativa “Le Nuvole” invitandole, con prime indicazioni a titolo precauzionale e cautelativo a tenere chiuse le finestre e non far uscire gli studenti. Considerando che al momento l’incendio risulta domato e l’evento acuto con presenza di fumo risulta concluso senza rilevare ulteriori criticità, è stato disposta l’uscita degli studenti da scuola e degli ospiti dalle strutture centro servizi e struttura per disabili.