Titolare di una tabaccheria aggredito da due banditi, scappati con l'incasso

E' stato aggredito da due banditi, con il volto travisato con le mascherine: lo hanno minacciato, strattonato e sono riusciti a fuggire con l'incasso della giornata, circa 2mila euro, e alcune stecche di sigarette. Vittima di questa rapina un 38enne, titolare di una tabaccheria di Lavada di Ponte di Piave, in via della Vittoria. La rapina è avvenuta alle 20 circa, quando il tabaccaio stava chiudendo la sua attività per poi rincasare: improvvisamente sono spuntati dal nulla i banditi che seppur disarmati hanno avuto la meglio sul negoziante. Sull'episodio indagano ora i carabinieri della stazione di Ponte di Piave. Gli investigatori dell'Arma passeranno al setaccio le telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

