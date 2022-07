Fiammata dal barbecue, bimba ustionata sul 60% del corpo: sarà operata

E' stata subito trasferita al centro ustioni di Verona dove sarà probabilmente operata nei prossimi giorni. Restano gravi le condizioni della bimba di tre anni, sfortunata protagonista di un incidente avvenuto sabato scorso nel terrazzino di un appartamento, in una palazzina nel centro di Ponte di Piave. Il padre della piccola stava cucinando il pranzo con il barbecue quando ha tentato di ravvivare il fuoco gettandovi dell'alcool: una mossa questa che purtroppo ha causato una fiammata che ha ustionato sia l'uomo che la bambina, entrambi trasportati dal Suem 118 in ospedale. L'uomo ha riportato ustioni serie mentre quelle riportate dalla figlia sono apparse fin da subito molto preoccupanti. Illese invece la moglie e le altre figlie che si trovavano fortunatamente lontane da dove si è sviluppato il principio d'incendio; sono state loro e alcuni vicini di casa (tra cui un residente intervenuto con un estintore) a lanciare l'allarme e a prestare le prime cure. Oltre a medici e infermieri del Suem 118 sono giunti sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Motta di Livenza. Ieri, lunedì 12 luglio, è stato il direttore generale dell'Uls 2, Francesco Benazzi, a fare il punto della situazione: «La bambina è ricoverata con ustioni serie sul 60% del corpo. Nelle prossime ore i medici valuteranno se ci sono le condizioni cliniche per poter procedere ad un intervento chirurgico».