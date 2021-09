Compra online un ponte sollevatore ma è una truffa: denunciata una coppia

I carabinieri della Stazione di Castelfranco Veneto hanno deferito in stato di libertà per truffa S.S., 30enne originario del casertano e già gravato da pregiudizi. A conclusione delle indagini è difatti emerso che l’indagato, nello scorso mese di marzo, nell’ambito di trattativa per la vendita di una consolle per videogiochi pubblicata su un sito di annunci economici, si è poi reso irreperibile dopo aver ricevuto un bonifico bancario di 275 euro dall’acquirente, un 24enne da Resana. I carabinieri della Tenenza di Oderzo, invece, al termine di mirati accertamenti hanno denunciato per truffa in concorso la 38enne V.V., vicentina con precedenti di polizia e N.P. 26enne di origini cingalesi e senza fissa dimora. La coppia, dopo aver pubblicato un annuncio su un portale online, è riuscita a raggirare un 24enne opitergino che ha accreditato alla donna, mediante bonifico bancario, la somma di 240 euro quale pagamento per l'acquisto di un ponte sollevatore per motociclo, senza però ricevere dai due il manufatto posto in vendita.