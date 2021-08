Pontebbana, controlli dei carabinieri in elicottero: 2 denunciati e 4 sanzionati

Mercoledì 4 agosto i carabinieri di Conegliano, Susegana e Codognè hanno intensificato l'attività di controllo su strada. Nei giorni scorsi denunciati due automobilisti per guida in stato di ebbrezza

Nelle scorse ore due automobilisti sono stati denunciati dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza. A Istrana un 56enne è stato trovato positivo all’alcoltest con tasso alcolemico pari a 1,71 g/l mentre a Conegliano un 36enne originario della provincia di Varese è stato sorpreso alla guida con tasso pari a 0.93 g/l.

Mercoledì mattina, 4 agosto, i carabinieri di Conegliano, in collaborazione con le altre forze di polizia, hanno svolto una serie di posti di controllo lungo la SS13 “Pontebbana”, nelle località di San Vendemiano e Susegana. Le pattuglie di Susegana, Codognè e del Radiomobile coneglianese, in particolare, sono state supportate nella specifica attività da un equipaggio del 14° Nucleo Elicotteri Carabinieri di stanza a Belluno che ha monitorato in quota lo sviluppo delle operazioni. Finora sono stati una trentina i soggetti controllati a bordo di 22 auto, registrando, nel complesso, 4 violazioni al Codice della strada. Ulteriori, controlli saranno disposti nei prossimi giorni, soprattutto in vista del prossimo fine settimana.