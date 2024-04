Non ci fu corruzione: assolto imprenditore coinvolto in alcune opere di ricostruzione a L'Aquila

È stato assolto con la formula più ampia dai giudici della Corte d'Appello dell'Aquila l'imprenditore trevigiano Gianni Tasca (difeso dall'avvocato Fabio Crea), titolare della "Aldo Tasca spa" di Ponzano, azienda finita sotto la lente d'ingrandimento della magistratura abruzzese in relazione ad un appalto sulla ricostruzione di un condominio che era stato fortemente danneggiato dal terremoto nell'aprile del 2009, accusato di corruzione. L'inchiesta era partita da un esposto di un inquilino del condominio della cui ricostruzione la Tasca Aldo spa aveva ottenuto l'appalto.

Tra le ipotesi di reato anche il concorso in corruzione di persona incaricata di pubblico servizio. Il processo ha visto alla sbarra, oltre al vertice dell'azienda di Ponzano Veneto, anche un funzionario del Comune dell'Aquila Mario Corridore, 73 anni, nei panni di amministratore del condominio della cui ricostruzione si stava occupando la Tasca Aldo spa, anche lui assolto. Gli investigatori abruzzesi, coordinati dal pubblico ministero David Mancini, erano arrivati fino a Ponzano Veneto per perquisire la sede dell'azienda trevigiana ed avevano sequestrato documenti e computer. Alla fine è stato così ribaltato il verdetto del tribunale dell'Aquila che in primo grado aveva inflitto tre anni sia Tasca che Corridore.

La vicenda giudiziaria risale al periodo tra 2011 e 2014 e riguarda appunto l'aggiudicazione dei lavori di ricostruzione del condominio di cui Corridore era amministratore. Secondo i magistrati l'appalto era stato pilotato in quanto Corridore aveva favorito la Tasca Aldo spa, procurando una serie di lavori, tra i quali anche appunto la ricostruzione del condominio danneggiato, per agevolare la nomina della figlia (assolta in primo grado) come progettista e direttore dei lavori. I giudici hanno anche annullato le confische (inizialmente di una somma di 260mila euro, poi ridotta a 50mila euro nel processo di primi grado).

Soddisfatto il legale di Tasca, l'avvocato Fabio Crea. Che commenta: « E' stata dimostrata l'insussistenza dell'accusa di atti contrari ai doveri d'ufficio e quindi di corruzione. Non c'è stata nessuna violazione di legge. Il percorso dell'amministratore di condominio è stato sempre corretto così come dimostrato dalle relazioni assembleari».

La "Tasca Aldo" si occupava per di restauri e costruzioni. Tra i lavori effettuati nella Marca c'è anche l'area "ex Appiani" a Treviso e la riqualificazione dei marciapiedi e dell 'illuminazione di via Emiliani e vie limitrofe. A Venezia partecipò alla ristrutturazione dell'ex Molino Stucky, di palazzo Loredan e altri edifici di pregio. Amareggiato è l'ex titolare Gianni Tasca. «È una vergogna - dice - perché io da innocente sono stato condannato in primo grado per poi vedere riconosciuta in Appello la mia innocenza. Nel frattempo, però, la mia azienda ha perso tutti i lavori e gli appalti a L'Aquila ed è fallita».