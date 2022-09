Ladri in un'azienda, spariti vari quintali di trucioli di metallo

Un ingentee furto è stato messo a segno da una banda di "ladri di metalli" ai danni di un'azienda di Ponzano Veneto, in via Da Vinci. Ignoti, durante la notte, nel corso dello scorso week end, dopo aver forzato una recinzione esterna, si sono introdotti all'interno della ditta riuscendo a trafugare svariati quintali di trucioli di metalli, per un valore di alcune migliaia di euro. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di Paese.