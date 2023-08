/ Via Chiesa di Ponzano

Ruba 1500 euro a una pensionata al bancomat: ladro rintracciato a Latina

I carabinieri hanno identificato l'autore del furto avvenuto sabato scorso, 5 agosto, in Via Chiesa a Ponzano Veneto: si tratta di un minorenne di origini romene senza fissa dimora. Dopo il furto era andato in auto nel Lazio