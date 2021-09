Giesse macchine assaltata dai ladri, furto sventato da una guardia giurata

L'episodio mercoledì sera presso l'azienda di Ponzano Veneto, in via dell'Indipendenza, attorno alle 21.30. Due malviventi, incappucciati, stavano tentando di avviare una ruspa. Intervenuto un vigilante della Civis che ha subito allertato i carabinieri

E' stato sventato, dal rapido intervento di una guardia giurata della Civis, un furto tentato nella serata di mercoledì 8 settembre da due ignoti ladri all'azienda "Giesse macchine" di via dell'Indipendenza a Ponzano Veneto. L'episodio è avvenuto intorno alle ore 21.30 a Ponzano quando alla centrale operativa Civis di Mestre è giunta una segnalazione di allarme. In particolare il sistema di videosorveglianza ha registrato la presenza di due individui incappucciati all’interno del perimetro dell'azienda. I malviventi avevano preso di mira una ruspa cercando di avviarla ma sono stati costretti alla fuga, scavalcando la recinzione sul retro della ditta, dileguandosi attraverso i campi. La guardia giurata, in collegamento diretto via radio con la centrale operativa, ha subito provveduto ad informare i carabinieri e a dare le informazioni sulla probabile direzione dei due malviventi. In via dell'Indipendenza intervenuta una pattuglia dei militari del nucleo operativo e radiomobile di Montebelluna.