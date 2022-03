Bancali e legna in fiamme, intervengono i vigili del fuoco

C'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco, nel pomeriggio di oggi, 10 marzo, attorno alle 14.40 circa per spegnere un incendio che ha interessato una catasta di legname e bancali di legno. L'incendio è avvenuto a Merlengo di Ponzano Veneto, in via Colombere. Le cause del rogo sono da ricondurre ad un incendio di alcuni rami da parte di un agricoltore. Il vento ha propagato le fiamme ad una catasta vicina, rischiando di interessare anche una vicina serra con teli in materiale plastico che è stata però salvata.