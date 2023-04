Rogo devasta la "Codogno", vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte

Un incendio, divampato per cause in corso di accertamento, ha interessato nella notte tra domenica e lunedì l'azienda Kemistone di viale della Libertà a Ponzano Veneto, attività del settore chimico che si occupa di trattamenti restauro-conservativi. L'allarme è scattato a mezzanotte, da alcuni residenti della zona, e le fiamme sono state definitivamente estinte attorno alle 6 del mattino circa. Sul posto sono intervenute i pompieri arrivati da Treviso, Montebelluna e con l’apporto dei volontari di Asolo con 3 autopompe, 3 autobotti il carro aria e 18 operatori, coadiuvati dal capo servizio, i carabinieri della Compagnia di Montebelluna e i tecnici dell'Arpav che hanno effettuato alcuni campionamenti dell'aria. I vigili del fuoco sono riusciti a contenere le fiamme, evitando il coinvolgimento dei due capannoni limitrofi divisi solo dai muri di contenimento. Intervenuto alla "Kemistone" anche il sindaco di Ponzano Veneto, Antonello Baseggio. I danni strutturali al capannone interessato dalle fiamme sarebbero ingentissimi (distrutta un'area di almeno 500 metri quadrati) e in via di quantificazione. Non risultano fortunatamente feriti o intossicati.

«A mezzanotte e otto minuti sono stato chiamato da vigili del fuoco e carabinieri, vista la delicata situazione» spiega il primo cittadino «c'erano otto mezzi dei vigili del fuoco, l'Arpav e per tutta la notte sono stati svolti i rilievi dell'aria, sia nella frazione di Paderno che a Ponzano Veneto e anche a Villorba. Poi siamo dovuti intervenire con una ditta di spurgo che è intervenuta nella notte perchè l'acqua dei vigili del fuoco, con i solventi, usata per lo spegnimento, finivano nelle caditoie e quindi dovevamo intercettarla per limitare il danno ambientale».

«Siamo rovinati, è bruciato tutto, non ho idea se avremo la forza di rialzarci se l'assicurazione non risponderà: solo la settimana scorsa avevamo acquistato una stampante che costava 20mila euro» ha commentato il proprietario, Mauro Codogno «il fumo che si è visto è soprattutto cartone, imballi di plastica e barattoli, fusti soprattutto vuoti. Solo nella parte esterna del magazzino c'erano solventi».

Le indagini sull'incendio sono in corso: intervenuti sul posto gli investigatori del nucleo di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco. Per ora è impossibile escludere il dolo. Le fiamme si sarebbero sviluppate, trapela dagli inquirenti, dall'esterno del capannone verso l'interno.