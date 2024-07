Taglia sterpaglie in un terreno e scopre una piantagione di marijuana

Stava bonificando un terreno dismesso e dietro alcune sterpaglie ha trovato una piccola piantagione di marijuana. L'episodio è avvenuto qualche giorno fa a Ponzano Veneto, in via Forzetta. A contattare il 112 è stato un cittadino kosovaro di 42 anni, impegnato nel dissodare un campo dalle erbacce: impossibile non notare sei piante, alte un metro e mezzo, coltivate li da un ignoto pollice verde. Le piante sono state sequestrate. Indagini sono in corso per rilsalire al coltivatore, probabilmente un residente della zona.

Lunedì sera alle 23 i carabinieri sono intervenuti per una lite in un'abitazione di Quinto di Treviso tra due fidanzati, un 48enne e una 56enne. Durante il controllo dei militari è stata trovata una scatola di cartone con all'interno circa 120 grammi di marijuana e un piccolo quantitativo di eroina. Per l'uomo, proprietario della scatola, è scattata una segnalazione alla Procura di Treviso per possesso ai fini di spaccio.