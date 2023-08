Trovata morta in casa dal compagno, le figlie chiedono l'autopsia

Era il pomeriggio di mercoledì 2 agosto, una settimana fa esatta, quando il compagno di una 50enne di origini asiatiche residente a Ponzano Veneto è rientrato a casa e ha trovato la donna impiccata all'interno dell'abitazione.

La signora non aveva risposto alle chiamate per tutto il giorno: non appena il compagno ha fatto la tragica scoperta ha allertato subito i soccorsi. Per la donna non c'era più nulla da fare e sul posto sono intervenuti i carabinieri per le verifiche del caso. Non appena i familiari della signora sono stati informati della tragedia sono arrivati in Italia dall'estero. Le figlie, in particolare, vogliono ora vederci chiaro su quanto accaduto. Secondo la loro testimonianza la donna, infatti, non avrebbe mai potuto compiere un gesto simile. A Ponzano in molti la ricordano per il suo carattere mite e gentile. Ecco perché, nonostante le cause del decesso apparissero piuttosto evidenti, sono comunque stati disposti tutti gli accertamenti del caso e, dopo una settimana dal decesso, non è ancora stato dato il nullaosta per la sepoltura. Il pubblico ministero Michele Permunian ha deciso di nominare un consulente per eseguire un'ispezione esterna al cadavere a cui potrebbe seguire anche l'autopsia richiesta dai parenti in modo da fugare ogni dubbio sulla morte in casa della 50enne. Nel frattempo a Ponzano Veneto è stata anche avviata una raccolta fondi presso il tabacchino del paese per riportare la salma della donna nel suo paese d'origine.