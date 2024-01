Ponzano e Povegliano, 1700 multe in un anno: «Incassati 388mila euro»

Oltre 1.700 multe per un totale di 388mila euro di incasso. È questo il bilancio dell’anno 2023 del Corpo intercomunale di polizia locale dei comuni di Ponzano Veneto e Povegliano, guidato dal Comandante Mosè Crema. In occasione della ricorrenza di San Sebastiano Martire, patrono dei vigili urbani, sono stati infatti rilasciati i dati inerenti all’attività di Polizia Locale effettuata durante lo scorso anno. A risaltare, in particolare, sono i 1.716 verbali elevati per violazioni al Codice della Strada (per un totale di oltre 381.532 euro) e i 7 verbali relativi a violazioni amministrative (per un complessivo di 6.606 euro).

I numeri

Nel dettaglio, i vigili urbani dei due comuni hanno rilevato: 20 incidenti stradali, 59 mezzi senza copertura assicurativa e ben 360 senza revisione (in esponenziale aumento rispetto ai 20 del 2022), 129 passaggi con il semaforo rosso e 647 infrazioni per eccesso di velocità (in netto calo rispetto alle 917 accertate nel 2022). Sono invece 36 le patenti ritirate, 4 i casi di soggetti trovati alla guida con documenti ritirati e/o sospesi, 2 i veicoli oggetto di rimozione e 38 quelli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo. Inoltre, all’interno dell’attività di polizia locale svolta sul territorio, si registrano anche: 1 campo nomadi sgomberato, 40 denunce-querele ricevute, 1 ricorso al Giudice di Pace, 4 opposizioni al Prefetto, 171 attività di Polizia Giudiziaria e 18 notizie di reato inviate all’Autorità giudiziaria competente. Infine, durante tutto il 2023 il Corpo Intercomunale di polizia locale ha svolto 24 servizi in orario serale-notturno dalle ore 19 all'una di notte.

I commenti

Il sindaco di Ponzano Veneto, Antonello Baseggio: «Sono molto compiaciuto dei risultati ottenuti dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale nel corso dell'anno 2023. I dati confermano il nostro costante impegno nel garantire la sicurezza, anche stradale, dei nostri cittadini nonostante le sfide legate alle limitate risorse umane a disposizione. La sinergia tra i due Comuni ha poi giocato un ruolo cruciale in questi successi, evidenziando la forza della collaborazione tra enti. Siamo dunque grati al Comandante Mosè Crema e a tutto il personale di PL per il lavoro svolto e per l'instancabile dedizione dimostrata nell'affrontare situazioni complesse. Insieme continueremo a perseguire l’obiettivo di rendere Ponzano Veneto e Povegliano luoghi ancora più accoglienti».

Il sindaco di Povegliano, Rino Manzan, conclude: «Come amministrazione comunale rivolgo un grazie di cuore al Comandante Crema e ai suoi uomini per la costante disponibilità offerta sia ai cittadini che al Comune. La loro presenza sul territorio è difatti fondamentale per tutti noi e questo è dimostrato anche dal grande lavoro svolto lungo tutto l’arco del 2023. In particolare, di rilievo è stata l’attività serale di controllo delle strade, utile deterrente contro eventuali attività illecite. Sono quindi fiducioso che insieme continueremo a costruire un futuro migliore e più sicuro per tutta la nostra comunità».