Liti di condominio, coniugi minacciati con una pistola dal vicino

Le convivenze in alcuni condomini della provincia, come noto, non è sempre semplice e talvolta gli scontri, verbali e non tra i residenti, costringono le forze dell'ordine ad intervenire. Proprio l’intervento tempestivo, nelle scorse ore, di alcune pattuglie di carabinieri delle stazioni di Mogliano Veneto e Paese, ha evitato che dei banali dissidi condominiali potessero avere conseguenze ben peggiori. Due gli episodi che hanno portato i militari ad altrettante denunce per minaccia aggravata nei confronti dei presunti autori.

A Ponzano Veneto, una coppia di coniugi cinquantenni, al culmine di una discussione per questioni di vicinato, è stata minacciata da un 64enne che si è presentato dai due puntandogli contro una pistola. I militari dell’Arma, all’esito di verifica presso la dimora dell’uomo, rinvenivano e sequestravano per ulteriori accertamenti l’armamentario in suo possesso: una pistola tipo soft air, una a salve ed una ad aria compressa prive di tappo rosso ed un fucile da pesca subacquea.

A Preganziol una 40enne è stata affrontata da un 31enne di origini albanesi che durante una discussione per futili motivi ( pare che la donna si fosse in precedenza lamentata dell’eccessivo rumore proveniente dall’abitazione ove lo straniero era ospite) l'ha minacciata di morte brandendo un coltello per poi allontanarsi rendendosi temporaneamente irreperibile. Le indagini dei militari dell’Arma hanno permesso, tuttavia, di identificare il balcanico che è stato denunciato.