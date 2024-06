Rubano un'auto e si schiantano poco dopo, la proprietaria: «Sono stati alcuni amici di mio figlio»

Si alza alla mattina per andare a lavorare e non trova più l'auto. La macchina è stata recuperata, gravemente danneggiata, solo più tardi in via Schiavonesca a Selva del Montello. «Sono stati alcuni amici di mio figlio che hanno fatto una bravata finita male» spiega la proprietaria che, dopo aver pubblicato la storia sui social, ha presentato una denuncia alle forze dell'ordine.

Il fatto si sarebbe verificato nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 giugno. La Citroen rossa era parcheggiata con la chiavi innestate dentro al cortile dell'abitazione della donna. Mercoledì mattina la spiacevole sorpresa: la vettura non c'era più. Immediata era stata la segnalazione che la proprietaria aveva fatto ai carabinieri del comando provinciale di Treviso. Le ricerche avevano permesso di recuperare il mezzo a Selva De Montello. Ma la Citroen era mezza distrutta: oltre alla carrozzeria la macchina, che evidentemente era finita fuori strada, aveva alcune parti meccaniche danneggiate.

«La mattina - torna a dire la proprietaria - abbiamo anche trovato due biciclette lasciate abbandonate in un fosso: non è detto che le due cose siano collegate magari però sono state utilizzate da chi ha rubato il mezzo per tornare verso casa dopo averla distrutto».

I sospetti della donna si concentrano su alcuni conoscenti del figlio. «Alcuni di loro sanno che io lascio spesso le chiavi in macchina, temo che siano stati loro. Penso che fossero almeno in tre dal momento che che c'era dei documenti sul sedile posteriore e qualcuno ci si sarebbe seduto sopra». E conclude: «Lancio un appello a chiunque abbia visto qualcosa a chiamare i Carabinieri».