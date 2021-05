Ubriachissimo alla guida e con un etto di hashish in auto, 23enne nei guai

Si allarga l'indagine dei carabinieri di Vedelago che qualche giorno fa, lo scorso 14 maggio, avevano scoperto un bazar della droga (con piante di marijuana, sostanza pronta allo smercio e droghe sintetiche assortite) a Spresiano, con il conseguente arresto di tre giovani tra cui un 25enne che era finito ai domiciliari. A Ponzano Veneto, durante un controllo, i militari hanno fermato per un controllo un 23enne della zona che si trovava alla guida della sua auto completamente ubriaco: all'accertamento alcolimetrico il giovane è risultato positivo con tasso pari a 2 grammi/litro e gli è stata quindi ritirata la patente di guida. Sottoposto poi a perquisizione personale e domiciliare, il 23enne è stato trovato in possesso di più di un etto di hashish, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento della droga