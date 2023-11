Tuffi e grigliate “abusive” alla cava, tre giovani assolti

Non era probabilmente la prima volta che approfittavano dell'acqua freschissima e degli spazi verdi circostanti. Tanto che, il 23 luglio del 2017, avevano portato con loro tutto il necessario per fare un pic nic, con tanto di griglia. Ma il guardiano della cava li aveva beccati e la famiglia Biasuzzi, proprietaria del sito che si trova proprio al confine tra i comuni di Ponzano e Paese, aveva deciso di denunciare quella che si configurava come una vera e proprio invasione di proprietà privata.

Quando i carabinieri erano intervenuti li aveva colti sul fatto: 10 giovani se ne stavano allegramente in riva allo specchio d'acqua, alcuni erano addirittura intenti a fare il bagno in acque che però sarebbero state pericoloso a causa della differente temperatura registrata in superficie e qualche metro sotto, con il rischio potenziale di annegamento. I ragazzi erano finiti nei guai, accusati di invasione di terreni. In tre avevano chiesto la messa alla prova (superata con successo); dei rimanenti (di cui 4 minorenni, nei confronti dei quali aveva proceduto la Procura minorile di Venezia) in tre avevano ricevuto un decreto penale di condanna di circa 1.800 euro. Simone Salvador, 26enne di San Vendemmiano, Giulia Michieletto, una padovana di Galliera Veneta di 25 anni e Mustapha Mazouz (difesi dagli avvocati Paolo Pastre, Alessandra Rech e Stefano Morbioli) avevano però fatto opposizione e sono finiti quindi a processo. Oggi 30 novembre il giudice Umberto Donà li ha mandati tutti assolti per le lieve tenuità del fatto. La Procura aveva invece chiesto una condanna ad un anno e 4 mesi.

Per sfuggire alla calura e affascinati dal gusto del proibito i 15 giovani si erano introdotti nella cava Biasuzzi per una giornata in compagnia e per fare il bagno in quelle acque, che sono tra l’altro molto pericolose perché, al di là della profondità che in alcuni punti può arrivare fino a 30 metri, hanno una temperatura molto bassa che anche d’estate può scendere fino a 6/7 gradi a una profondità di appena 2 metri. Da mesi la proprietà aveva ricevuto segnalazioni che durante il weekend la cava era diventata meta di pic-nic e tuffi non autorizzati. Motivo per cui la famiglia Biasuzzi, informata della presenza di un gruppo di giovani (di età compresa tra i 15 e i 25 anni) aveva deciso di allertare i carabinieri.