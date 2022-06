Tragico malore in casa, 64enne trovato morto

La scorsa settimana avrebbe dovuto sottoporsi ad alcune visite di controllo ma non si è presentato dal medico curante. Non era la prima volta. Nella mattinata di oggi, 6 giugno, è stato trovato morto nell'alloggio che i servizi sociali del Comune gli avevano messo a disposizione da alcuni anni. La tragedia si è registrata a Ponzano Veneto, in via Borgo Ruga. Ad essere trovato esanime un 64enne, Giorgio De Pieri, nativo di Pederobba. E' stato il medico di base a dare l'allarme al sindaco, Antonello Baseggio e ai vigili del fuoco che hanno dovuto aprire la porta dell'alloggio, facendo la triste scoperta del cadavere dell'uomo. A svolgere gli accertamenti del caso sono stati gli agenti della polizia locale di Ponzano Veneto ed il medico necroscopo che ha confermato come il decesso risalisse a tre giorni or sono. A stroncarlo sarebbe stato un malore avuto in casa, forse un infarto che non gli ha lasciato scampo. Giorgio De Pieri era una persona molto schiva che secondo chi lo ha conosciuto non amava la compagnia; prima di vivere nell'alloggio in cui è stato trovato esanime ha vissuto in precedenza a Merlengo. Lascia un figlio che si sta occupando delle pratiche per il funerale.