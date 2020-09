Schianto frontale tra due auto a Merlengo, un morto ed un ferito

E' di una vittima e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 2 della scorsa notte a Merlengo di Ponzano, lungo via Colombera, la strada che congiunge il quartiere trevigiano di Santa Bona al Comune di Ponzano. A scontarsi frontalmente, ad alta velocità, per cause ancora in corso di accertamento, due auto, una Porsche Carrera che procedeva in direzione di Treviso e un'Alfa Romeo Giulietta che era in viaggio in direzione opposta. L'automobilista alla guida della prima vettura, Davide Callegaro, 49 anni, di Casier, ha perso la vita mentre l'altro P.G., 26enne di Povegliano, ha riportato ferite non gravi e si trova ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Quando medici e infermieri del Suem 118 sono intervenuti sul posto hanno cercato di fare il possibile per salvare la vita al 49enne, inutilmente. Sulla tragedia indagano i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Montebelluna.

Un altro grave incidente si è verificato nella notte, alle 3, a Bidasio, a pochi passi dalla piazza principale della frazione di Nervesa della Battaglia. Un'auto si è schiantata contro un lampione e le quattro persone a bordo sono rimaste ferite Due sono stati ricoverati in ospedale a Treviso, altrettanti a Montebelluna. A restare coinvolti una 19enne, L.I., un 19enne J.Z., una 18enne, M.E., ed un 21enne, C.S. Rilievi a cura della polizia stradale.

In una nottata nera per gli incidenti, altri schianti tra le prime ore del giorno e la mattinata si sono verificati a Morgano, Pederobba e Valdobbiadene. A Morgano, in via Bassa, nei pressi del cimitero, un'auto è finita in un fossato ma l'automobilista a bordo si è dileguato prima dell'arrivo dei soccorsi. A Pederobba, alle 7.27, un'auto è uscita di strada, finendo in un fossato. Due le persone a bordo con una 80enne, A.L., rimasta ferita. A Valdobbiadene, in via Europa, alle 7.40, un'automobilista ha perso il controllo del suo mezzo che è uscito di strada e si è incendiato. La donna alla guida è riuscita a mettersi in salvo: le sue condizioni non sono gravi.

Ad Asolo, dopo dopo le 8 si è verificato curiosamente anche un incidente tra due ciclisti, in via Bassane, strada che porta a Monfumo. Sul posto, oltre al Suem 118, anche la polstrada di Treviso che ha effettuato i rilievi del caso. A scontrarsi frontalmente F.M., 58enne di Rossano Veneto, e B.C., 51enne di San Giuseppe di Cassola. I due hanno riportato entrambi un forte trauma facciale e sono stati trasportati in pronto soccorso all'ospedale di Montebelluna. Non sono in pericolo di vita.