Auto fuori strada, ferita donna e bimbo di tre anni: Postumia in tilt

Un bimbo di tre anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Ponzano Veneto, lungo la Postumia, non distante dalla sede dell'azienda Siad. Un'auto, guidata da una donna di 35 anni che è uscita di strada finendo la sua corsa in un fossato che costeggia la strada. Sia il bambino che l'automobilista hanno riportato ferite, fortunatamente non gravi, e sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Lunghissime code lungo entrambe le direzioni di marcia. La situazione è tornata alla normalità solo attorno alle 17 circa.